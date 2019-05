BEAULIEU, Esther



Au CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci, le 9 mai 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Esther Beaulieu, veuve de Ian Crichton, fille de feu Eliette Riverin et feu Louis-Philippe Beaulieu. Elle demeurait à Montréal et était native de Chicoutimi.Elle laisse dans le deuil ses enfants Dominique Saulnier, Stéphane Saulnier (Johanne Beaulieu), Marie-Christine Saulnier (Nicolaï Tchebotarev) et le père de ses enfants Pierre M. Saulnier. Elle laisse aussi dans le deuil ses soeurs et son frère, Claude Beaulieu D'astous, Alain Beaulieu (Reine Coudé), Christine Beaulieu (Louis-Marie Bouchard), Suzanne Beaulieu, Janot Beaulieu, Louise Boulanger (feu Raymond Beaulieu), et de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille aimerait remercier tout particulièrement le personnel soignant du CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci.