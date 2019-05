NADEAU, Jacques



Au centre hospitalier de l'Université de Montréal, le 9 mai 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé Jacques Nadeau, architecte de St-Constant, époux de Francine Dionne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Ève (Joël) et David (Marie-Ève), ses petits-enfants Alexis et Lilianne, sa belle-fille Marie-Josée et ses enfants Médérick, Justin et Javier, son frère Jocelyn (Hélène), ses soeurs Lucette et Francine, ses beaux-frères et belles-soeurs Pierre (Louise) et Daniel (Nicole) ainsi que plusieurs neveux, nièces et Charly son chien fidèle.Il a été confié au salon funéraireST-CONSTANT, QCTel : 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le vendredi 24 mai de 19h à 22h ainsi que le samedi 25 mai dès 10h. Les funérailles auront lieu à 13h en l'église paroissiale de Saint-Constant.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Héma-Québec.