LAUZON, Jean Bernard



Le 13 mai 2019, à l'âge de 61 ans est décédé M. Jean Lauzon.Il laisse dans le deuil ses enfants, William, Kevin, Victor, Catherine, Céline et Manda, ses petits-enfants, ses frères et soeurs, Francine, Denis, Andrée et Claire, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres le vendredi 24 mai de 15h à 17h et de 18h à 20h à7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QCwww.dignitequebec.comUne liturgie de la Parole aura lieu ce même jour à 20h au salon.