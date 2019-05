Apprendre à voguer, en petit ou en gros voilier

La plupart d’entre nous ont déjà rêvé de partir en voilier pour un après-midi, pour un week-end ou pour une période indéfinie... Ce rêve est plus réalisable qu’on le croit, la première chose à faire étant de s’initier en suivant des cours. Si voguer en dériveur est davantage à la portée de tout le monde, la croisière en voilier habitable devient plus accessible lorsque les frais sont partagés à plusieurs.

Voici sept plans d’eau et autant d’écoles pour apprendre à voguer.

Lac Saint-Louis

Photo courtoisie, Voile Mercator

L’École de voile de Lachine comprend une trentaine de dériveurs, dont les 420 dotés de deux voiles, destinés à l’initiation des enfants plus vieux et des adultes. Pour tester votre aisance sur l’eau, faites un tour du capitaine dans un Mistral prenant jusqu’à six personnes à bord.

Cours de base avec dériveur : 20 heures (3 jours le week-end), 405 $. Location (2 places) : 45 $/heure, 90 $/3 heures.

514 634-4326

voilelachine.com

Lac des Deux Montagnes

Voile légère en dériveur ou voile croisière en quillard habitable ? À l’École de voile Gilles Tétreault, à Oka, vous avez le choix de l’un ou de l’autre pour un cours d’initiation avec les manœuvres de base. Dans les deux cas, notre apprentissage se déroule en trois jours en semaine ou en un week-end.

Cours d’initiation en dériveur : 393 $ par adulte, 251 $ par ado. En quillard : 498 $ par personne. Location de dériveurs et de quillards.

450 479-6841

voiletetreault.ca

Lac des Sables

Les dériveurs sont amarrés à deux pas de la plage Major, dans les Laurentides, au nord de Montréal. L’École de voile Sainte-Agathe-des-Monts offre un cours d’initiation (brevet VoileCan 1) et une introduction au dériveur avec instructeur (jusqu’à cinq passagers).

Initiation un samedi et un dimanche : 290 $ par personne. Introduction (2 heures) : 115 $ par personne. Location de dériveurs : à partir de 55 $ pour 2 heures.

819 326-2282

voilesteagathe.com

Lac Memphrémagog

Photo courtoisie, Voile Mercator

À Magog, l’école de voile Yvanhoë offre un cours de quatre jours consécutifs ou de deux week-ends, à bord d’un voilier Hunter de 30 pieds. La formation a pour but de vous rendre autonome et de vous décerner un brevet de croisière élémentaire de Voile Canada.

Cours pour le brevet : à partir de 650 $ par personne. Aussi offert : une journée d’initiation, à partir de 150 $ par personne. Location d’un Tanzer 22 : 250 $ par jour, 450 $ par week-end.

819 437-5645

voile-yvanhoe.com

Fleuve Saint-Laurent

Vraisemblablement la première école de voile croisière sur le Saint-Laurent entre Montréal et Québec, Voilévolution navigue de Lanoraie à l’embouchure du lac Saint-Pierre. Départ de Berthierville.

Forfait découverte d’une journée : à partir de 170 $ par personne. Initiation aux manœuvres de deux jours : à partir de 280 $ par personne.

438 396-1663

voilevolution.ca

Estuaire fluvial

Photo courtoisie, Voile Mercator

Fondé en 1861, le vénérable Yacht-Club de Québec laisse une place de choix à son école de voile légère. Des cours sont offerts pour apprendre les rudiments de la navigation avec un Laser ou un Club 420.

Cours de base de 12 heures avec certification VoileCan 1 : 295 $ par adulte (minimum deux personnes). Soir de semaine ou week-end. Cours adulte ou jeune : 35 $ l’heure (minimum trois heures).

(418) 681-4617 (poste 232)

ycq.ca

Fjord du Saguenay

Vous voulez passer une journée en voilier sans forcément suivre un cours ? En partance d’Anse Saint-Jean, Voile Mercator organise des excursions au cœur du fjord du Saguenay. On participe aux manœuvres et on prend la barre. On en a plein la vue : falaises de plus de 400 mètres, oiseaux marins et, parfois, bélugas.