Au coin de Saint-Jacques et Inspector

Au carrefour Saint-Jacques et Inspector

Tout le monde connaît la rue Saint-Jacques, mais l’actuelle rue de l’Inspecteur (« Inspector », à l’époque) est nettement moins connue, et pour cause. Ce carrefour grouillant n’existe plus ! La rue se poursuit plus au sud de nos jours, mais le réaménagement des routes et des voies ferrées du secteur a transformé le paysage de Griffintown dans les années 1950. La rue Inspector, qui se trouvait dans le prolongement de l’avenue Mansfield, est alors sectionnée. Et puis, qui est cet inspecteur ? Il s’agit de nul autre que Jacques Viger, l’inspecteur des chemins quand la rue est créée en 1813. Il est en fait le seul fonctionnaire de la ville ! Montréal est dirigée par des juges de paix jusqu’à son incorporation, en 1833. Jacques Viger devient alors le premier maire de la ville... et continue d’être l’inspecteur des chemins !

Hauteurs à l’horizon

Au loin, dans l’axe de la rue Inspector, un clocher. Disparu de nos jours, il indique l’emplacement de l’église St-Edward, dédiée au culte anglican pour les résidents britanniques et irlandais de Griffintown. Elle est voisine de l’église catholique Sainte-Hélène, et l’ensemble fait pratiquement face au square Chaboillez, le cœur du quartier. Elles sont donc à proximité de la brasserie Dow. Paradoxalement, comme d’autres églises, elles hébergent probablement une société de tempérance destinée à dissuader la consommation d’alcool et à venir en aide aux familles touchées par l’alcoolisme. Le seul bâtiment de cette image qu’on peut toujours voir aujourd’hui est ce curieux édifice de forme triangulaire, le Rodier, du nom d’un des propriétaires du lot. On y trouve alors la pharmacie Leduc et des logements. Plusieurs auront connu l’époque où on s’y rendait pour visiter le détaillant d’articles de sport « le Baron » ! Le Rodier, sauvé de l’oubli, accueillera en 2019 un incubateur d’entreprises culturelles.

La Canadian Johns-Manville Co., fleuron d’Asbestos