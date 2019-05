CLOUTIER, Micheline



À Montréal, le 2 mai, à l'âge de 79 ans, est décédée Micheline Cloutier, fille de feu Jean-Louis Cloutier et feu Fernande Lamontagne.Elle laisse dans le deuil ses fils Luc et André Valade et son frère Bernard.La famille recevra les condoléances au complexele vendredi 24 mai de 17h à 21h et le samedi 25 mai de 9h30 à 11h30. Une cérémonie commémorative aura lieu à 11h30 au salon même, suivi d'un goûter au même endroit.