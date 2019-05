NOËL, Pierre



À Montréal, le 9 mai 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Pierre Noël, époux de Mme Jacqueline Desaulniers et frère de feu Léon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Martin, David (Chantal Vanier), Julie (Patrick Ferland) et Simon, ses petits-enfants Alexandre, Lou, Xavier, Linda, Sunny, Thierry et Sofia, ses frères et soeurs: Louise (feu Georges Picard), Hélène (feu Lionel Plante), Colette, Denis (Nicole Tremblay), Jean (Ginette Martin) et Jeannine, ses neveux et nièces, sa belle-soeur Louise Desaulniers Léger, autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire:le vendredi 24 mai 2019 de 14h à 17h et 19h à 21h, samedi dès 9h. Une liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 25 mai 2019 à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.