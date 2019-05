MARTIN, Claude



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Claude Martin, survenu le 7 mai 2019 à l'âge de 87 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Pauline Méthé, ses enfants Carole, Patrice (Michaela), Christian (Céline) et Dany (Dan), ses petits-enfants David (Karen), Jolène (Dave), Madeleine, Marie-Sophie, Samuel, Louis-Philippe et ses arrière-petits-enfants Samuel, Jeanne, Antoine et Enzo.Il laisse également sa soeur Marielle (Isidore), ses belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu pour la qualité des soins prodigués.La famille vous accueillera au complexe funéraire95, BOUL. SAINT-LUCSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, www.lesieuretfrere.comle dimanche 26 mai 2019 de 13h à 15h. Une cérémonie aura lieu le jour même à 15h en la chapelle du complexe funéraire. L'inhumation aura lieu ultérieurement.- La route, Jack Kerouac