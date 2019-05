RENOUF, Gismaine



De Deux-Montagnes, le mercredi 15 mai 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Gismaine Renouf, épouse de feu M. Lawrence O'Brien.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Richard) et Chantal (Sean), ses belles-filles Natalie (Jacques) et Laurianne (René), ses petits-enfants chéris Jeremy Thomas, Karel, Dylan et Emma Liann, ses petits-enfants de coeur, ainsi que parents et de nombreux amis.Les funérailles auront lieu en l'église de Saint-Agapit (1002, chemin d'Oka, Deux-Montagnes), le vendredi 24 mai à 11h. La famille sera présente dès 10h pour recevoir les condoléances.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital de Saint-Eustache pour laquelle elle a été bénévole nombreuses années. Merci au personnel de l'Artisan et de l'Hôpital.