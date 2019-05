QUÉVILLON, Irène



C'est entouré d'amour que madame Irène Quévillon s'est éteinte le 4 mai 2019, à l'âge de 81 ans.Elle laisse dans le deuil son fils François (Diane), ses petits-enfants Maxime et Alexandra (Michel), son arrière-petite-fille Rosanna, son frère Jean (Lucienne) ainsi que ses neveux, parents et amis.Une célébration aura lieu le samedi 25 mai 2019 à 11h en l'église de La Purification, située au 445 Notre-Dame à Repentigny.La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles de la Maison Adhémar-Dion pour leurs bons soins.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison Adhémar-Dion.RIVE-NORDPropriétaire: Patrick Lajeunessewww.salonfunerairelfc.com514-770-9770