RICHARD, Pierre



À Montréal, le 14 mai 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé Monsieur Pierre Richard, époux des 55 dernières années de Madame Clairette Doré.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Céline, son gendre Greg, ses frères et soeurs, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 mai 2019 de 13h à 14h au complexe funéraire:Une célébration de sa vie sera tenue en la chapelle du complexe ce même jour à 14h.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Vivalis de Soins Palliatifs pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer ou la Fondation québécoise du cancer serait apprécié en sa mémoire.