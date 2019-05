JOLY, Émile



À Longueuil, le 1er mai 2019, est décédé à l'âge de 87 ans, monsieur Émile Joly, époux de feu madame Jeannine Mainville.Il laisse dans le deuil ses enfants Diane, Luc (Nathalie), Mériza et Chantal (Marc), ses petits-enfants Ariane (David), Lisa (Alex), Alexandre et ses arrière-petits-enfants Aaden et Alyssa, ses frère et soeur Gérard (Lucille) et Louise, sa belle-soeur Alice (feu Jean-Louis), ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 mai 2019, de 13h45 à 15h à laUne célébration suivra le samedi 25 mai 2019 à 15h en la chapelle Curé-Poirier.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Général Vanier de l'Association du Royal 22e Régiment. Nous recueillerons aussi vos dons et coordonnées sur place.Le secrétaireFondation Général Vanier del'Association du Royal 22e Régiment1, côte de la CitadelleCP 6020, succ. Haute-Ville,Québec (Qc) G1R 4V7