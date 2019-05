GAULIN, Maurice



À Châteauguay, le 15 mai 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Maurice Gaulin, époux de Mme Diane McKenzie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs Gérald (Louise), Pierre (Michelle) et Louise (Michel), sa cousine Cécile et son neveu Éric, ses nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs autres amis.La famille tient à remercier Yvette, Claude et Danièle pour leur grand support.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 24 mai de 14h à 18h, suivi d'une cérémonie commémorative en la chapelle du complexe à 18h.