CHARLIER, Ginette

(née Van Herck)



Nous avons le regret d'annoncer le décès, survenu le 9 mai 2019, de Ginette Charlier née Van Herck, épouse de Willy Charlier.Outre son époux, bonne-maman Ginette laisse dans le deuil ses fils Michel (Carole) et Daniel, ses petits-enfants Nicolas et Sophie et son arrière-petite-fille Maya.Parents et amis seront accueillis le dimanche 26 mai de 13h à 16h, au2480, BOUL. DU CURÉ LABELLEPRÉVOST, QC J0R 1T0La famille tient à remercier le personnel dévoué du CHSLD Manoir des Hauteurs de Sainte-Adèle pour leurs soins attentionnés, respectueux et professionnels.