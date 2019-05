QUENNEVILLE, Jocelyn



Au CISSS des Laurentides, à Lachute, le 7 mai 2019, est décédé à l'âge de 78 ans, M. Jocelyn Quenneville, époux de Lise Paquin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses quatre enfants Serge (Lise Laurin), feu Danielle, Josée (Richard Lafleur) et Linda (Louis Morin), ses petits-enfants Yan (Anik), Justin (Marie-Claude), feu Joël, Jean-François, Mathieu (Kaissy), Emilie, Samuel, Arianne ainsi que ses arrière-petits-enfants Mathis, Louan et Charlie.Il quitte également ses frères et soeurs Régent (Élise Labonté), Murielle (Jimmy Mac Rae), Mireille (Yvan Hébert), Ginette, Carole (Gérald Séguin) et Jacques (Donna Deschamps).M. Quenneville fut contacteur d'alsphate à Lachute pendant plus de 50 ans.Les funérailles auront lieu le samedi le 25 mai 2019 à 11h en l'église Ste-Anastasie, 174 rue Béthany, Lachute (Qc) J8H 2M1. La famille sera présente à compter de 10h15 à l'église afin de recevoir vos condoléances.