POTVIN, Odette



À Mont-Laurier, le 14 mai 2019, à l'âge de 60 ans, est décédée Mme Odette Potvin, épouse de M. Simon Soucy.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Diane (Serge), Gilbert (Carole), Martin (Line), Gérald (Colette) et Anne (Jacques) et Sonia (Claude), sa belle-soeur Loulou, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Elle rejoint son frère Frank.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 25 mai de 10h à 16h. Une cérémonie commémorative suivra en la chapelle du complexe à 16h.En guise de témoignage, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié.