LÉPINE, Madeleine



À la Cité de la Santé de Laval, le 8 mai 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée Madeleine Lépine.Elle était la fille de feu Athanase Lépine et de feu Germaine Bellerose et la soeur de feu Jeanne, feu Rollande (feu Roger Pigeon), feu Paul (Thérèse Richard) et feu Pierre (Claire Desjardins).Elle laisse dans le deuil sa soeur Lucette (feu Henry Fuerst), son frère Jean-Guy (Jeannine Grenier), ses belles-soeurs Thérèse Richard et Claire Desjardins, ses neveux Richard, Daniel, Yves, Denis, Alain, Jean-Marc, Éric et Patrick, ses nièces Marie-José et Rachel ainsi que plusieurs autres parents et amis.Madeleine a été garde-malade à l'époque où les infirmières portaient ce nom. Elle avait travaillé à l'hôpital Marie-Clarac dans ses dernières années de service.Selon sa volonté, elle ne sera pas exposée.Les funérailles seront célébrées, en présence du corps, à l'église Ste-Rose-de-Lima, 219 boul. Ste-Rose à Laval le 24 mai 2019 à 11h. La famille vous y accueillera à compter de 10h. La cérémonie suivra.Suite à cette cérémonie, le corps sera incinéré. L'inhumation aura lieu le samedi 8 juin 2019 à 11h au cimetière St-Vincent-de-Paul, 3503 boul. Lévesque est, Laval.Des dons à un organisme de votre choix plutôt que des fleurs seraient appréciés.LAJEUNESSE FORTIN CENAC514-770-9770