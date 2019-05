DESLAURIERS, Jean



Originaire de Montréal, le 14 mai 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Jean Deslauriers.Il laisse dans le deuil son fils Pierre, son frère et ses soeurs: Daniel (Brigitte), Micheline et Desneiges (Serge), ses neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418, BOULEVARD LABELLEROSEMÈRE, J7A 3R8le jeudi 23 mai de 14h à 17h et de 19h à 21h. Un hommage lui sera rendu au salon, la même journée, à 20h.