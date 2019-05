LEMOINE, Yvon



C'est avec grand regret que nous vous informons du décès de Yvon Lemoine survenu à l'âge de 72 ans, à son domicile de Val-David. Il est allé rejoindre ses parents Thérèse et Lorenzo ainsi que ses frères Guy, Marcel, Maurice et Robert.Il laisse dans le deuil son épouse France, ses enfants Alexandre et Julie (Pierre-Luc), ses petits-fils Félix et Olivier, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous remercie à l'avance pour vos dons faits à la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut à Saint-Agathe-des-Monts.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Urgel Bourgie, Saint-François d'Assise, 6700 rue Beaubien Est, Montréalle vendredi 24 mai 2019 de 18h à 21h et le samedi 25 mai 2019 de 9h à midi. Une liturgie de la Parole sera tenue en son honneur à midi en la chapelle du complexe.