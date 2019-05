NEAS (née Lampron)

Raymonde



À Châteauguay, le 2 mai 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Raymonde Lampron, épouse de feu M. Norbert Neas.Elle laisse dans le deuil ses enfants Normand (Hélène), Carole (Guy) et Patrick (Catherine), ses petits-fils Nicolas, Gaël et Noam, ses arrière-petites-filles Sandrine et Laurianne, ses frères Jean-Claude et Michel, ses belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.Selon ses volontés et celles de son défunt conjoint, leurs cendres seront inhumées en toute simplicité au Cimetière St-Joachim (rue Principale, Châteauguay), le mercredi 22 mai à 13h30.La famille tient à remercier tout spécialement le personnel du Centre Champlain de Châteauguay pour les bons soins prodigués à Raymonde.En sa mémoire, un don peut être fait à Opération Enfant Soleil.450 699-9919www.alexandrenicole.com