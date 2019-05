Hugo Houle conclut le Tour de Californie au 40e rang

En terminant 20e à la septième et dernière étape, le cycliste Tadej Pogacar (UAE – Emirates) a été couronné vainqueur du Tour de Californie, samedi, à Pasadena. Le Québécois Hugo Houle (Astana) a quant à lui pris le 40e rang du classement général, à 22 minutes et 41 secondes du meneur.

C’est le Néerlandais Cees Bol de l’équipe Sunweb qui a triomphé lors de cette ultime étape, présentée sur 141 km entre Santa Clarita et Pasadena. Il a affiché un chronomètre de 2 h 53 min et 16 s, tout comme les 15 coureurs qui l’ont suivi.

Hugo Houle s’est classé 81e (+30 secondes), lui qui s’attendait à une course plus tranquille pour terminer la compétition. «Ç’a roulé très vite et ce n’est pas ce que j’avais en tête. J’ai été très impressionné par la vitesse de toutes les courses cette semaine», a indiqué l’athlète de Sainte-Perpétue.

Celui-ci a dû s’ajuster très tôt, alors que l’Allemand Max Schachmann (Bora-Hansgrohe) et d’autres participants ont mis de la pression sur les membres de UAE – Emirates, qui tentaient de conserver leur avance au classement général. Cette stratégie a grandement accéléré le rythme et Hugo Houle n’a pas eu le choix de suivre la cadence. Il a épaulé son coéquipier italien David Ballerini qui a été parmi les meneurs durant la majeure partie de la course.

«Le fait de toujours avoir quelqu’un devant nous a enlevé de la pression. Ballerini était encore en forme avant le sprint final et j’ai essayé de l’aider à se placer, mais quelqu’un a accroché sa roue arrière et il n’a pas pris part au sprint finalement», a expliqué Hugo Houle, satisfait de sa forme physique et du travail accompli tout au long de la semaine.

Du côté des femmes, Karol-Ann Canuel (Boels Dolmans) a terminé 66e à 5 minutes 29 secondes de la meneuse, Elisa Balsamo (Valcar Cylance Cycling). Cette dernière a mis 3h 19 min et 57 s afin de compléter les 115,5 km séparant Santa Clarita de Pasadena. «Ç’a vraiment été difficile comme dernière étape. Il y avait beaucoup d’élévations et ça s’est joué au sprint final pour terminer le Tour», a indiqué la Québécoise.

Ce sont deux coéquipières de Canuel qui pointent au sommet du classement général, soit la Néerlandaise Anna Van Der Breggen et l’Américaine Katie Hall. Pour sa part, l’athlète de Gatineau termine au 66e rang (+27 min 38 s).

De retour d’une blessure subie en mars, Karol-Ann Canuel n’était peut-être pas «à son top», mais a tout de même vu de l’amélioration au cours des deux derniers jours. «Je me sentais déjà mieux que vendredi. Ma forme revient tranquillement, mais j’ai encore du travail à faire pour revenir à mon niveau.»

Marie-Soleil Blais (Astana) a bouclé son Tour de Californie avec une 26e place, affichant un chronomètre identique à celui de la gagnante. La Québécoise a conclu la compétition au 29e échelon du classement général.