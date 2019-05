La corde et le poteau de fer

Aujourd’hui dans votre courrier, « Un gars ben perdu » vous raconte comment après 10 ans de vie commune avec une perle, il a dû se résigner à la laisser partir tellement elle le dénigrait, lui faisait perdre son estime de soi, et lui rendait la vie impossible.

Puis il a fallu faire le partage des biens et s’entendre pour la garde de leur fille. Au final, monsieur a cédé sur toute la ligne pour ne pas que ça lui coûte trop cher, pour ne pas que ça dure trop longtemps, pour que la vie reprenne son cours normal, parce qu’il est un bon gars, parce que... Toutes les raisons étaient bonnes pour céder !

Monsieur le « Gars ben perdu », il se peut que votre ex-conjointe soit un agrès comme il y en a beaucoup, mais serait-il possible que ce ne soit pas la première femme devant qui vous vous écrasez depuis votre venue au monde ? Est-il possible que dans votre enfance, il y ait eu une femme importante pour vous et devant laquelle vous aviez intérêt à filer doux, à rentrer vos colères, à céder ?

Est-il possible que cela ait eu lieu tellement de fois que maintenant, ce soit devenu votre mode de fonctionnement, votre habitude, et que pour vous consoler, vous vous trouviez toutes sortes de raisons (rationalisation) pour justifier vos conduites ?

Je vous suggère de bien regarder en vous pour trouver la réponse. Et si vous ne le faites pas, je pense bien qu’avec le nouvel amour qui se pointe à l’horizon selon vos dires, vous allez répéter le même stratagème. De sorte que, dans moins de 10 ans cette fois, vous allez vous retrouver au même point que maintenant. Et ainsi de suite dans l’avenir, jusqu’à votre dernier jour de vie. Laissez-moi vous raconter l’histoire de l’éléphant pour bien vous illustrer comment ça se passe :

En Inde, les habitants du pays prennent les éléphants dès la naissance, et ils leur attachent une corde à la patte avant. Au besoin, ils attachent cette corde à un poteau bien pris dans le sol. Les bébés éléphants ont beau essayer de tirer sur la corde, le poteau étant plus solide que leur énergie juvénile, ils finissent par rester debout bien dociles pour attendre le retour de leur maître.

Même une fois devenu adulte, le maître continue à attacher son éléphant. Ce dernier pourrait tirer sur la corde et arracher le poteau tant il est devenu gros et fort. Mais comme il sait que par le passé il n’a pas réussi à se libérer, il s’imagine encore que la corde et le poteau sont au-dessus de ses forces, alors il n’essaie même pas.

Est-il possible, Monsieur, que vous aussi, dans votre vie, vous ayez un poteau et une corde imaginaires qui vous empêchent de prendre votre liberté, d’ouvrir vos ailes pour vous épanouir comme être humain ? Que vous soyez si habitués à la soumission et que vous recherchiez toujours une femme pour jouer ce jeu ? Elle pourrait même s’appeler Louise si vous voyez ce que je veux dire ?

Un ex-Indien

Intéressante votre allégorie. Je ne sais si vous l’avez fait volontairement, mais ce garçon a eu l’honnêteté d’avouer être devenu une bombe à retardement à force de s’écraser devant son ex. Tout comme il concède le fait que ses éclats envers sa nouvelle blonde ne sont pas mérités par cette dernière, mais qu’il réplique selon le principe du réflexe conditionné tant il a du mal à se reconnaître lui-même.

Personnellement, j’ai vu là un homme prêt à fouiller son passé comme je le lui ai recommandé et prêt à travailler sur lui-même pour s’en libérer et laisser vivre sa vraie nature. Contrairement à ce que vous semblez dire, je n’ai absolument pas joué son jeu dans mes conseils, car je crois qu’il veut s’en sortir et qu’il mérite d’être guidé.