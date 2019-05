La persévérance finit par payer

Christina Riverin a été la première de la famille à se lancer en affaires. Elle a pu compter sur la présence d’un coach et d’un mentor important en la personne de son père, Bruno Riverin, qui a été président et chef de la direction d’Investissement Desjardins.

« Je suis celle qui a brisé le moule, lance-t-elle. Je crois que je suis née pour être entrepreneure. J’ai constamment de nouvelles idées et un grand besoin de les réaliser. Mon père a inspiré et soutenu beaucoup d’entrepreneurs au Québec », raconte-t-elle.

Après avoir travaillé comme responsable de la stratégie de marque pour des entreprises du domaine numérique, Christina Riverin a décidé de fonder sa propre agence de branding et de publicité, Nextmoov, en 2003. Et elle l’a fait deux fois plutôt qu’une.

« Quand tu travailles pour un employeur, tu crées toujours autour du même produit. J’avais besoin de multiplier les défis créatifs et les projets », explique la femme d’affaires.

Avec deux associés français, elle ouvre un premier bureau à Montréal, puis un second à Paris quelques mois plus tard.

« On formait le trio parfait. Les deux agences ont ainsi pu rapidement desservir une clientèle internationale », dit-elle.

Nextmoov mène des campagnes de marque et de communication pour de grandes entreprises, comme Montblanc, Ivanhoé Cambridge, Cartier, Chanel, Softimage, etc.

Quatre ans après sa fondation, elle embauche une dizaine d’employés, plus une armée de pigistes qui se greffent aux projets selon les besoins. « Cela nous procure une grande flexibilité dans l’exécution des mandats. On va chercher les meilleurs talents en fonction des projets à livrer. Cela ouvre à la créativité. »

L’année 2007 marque un tournant pour Nextmoov. Désirant faire grandir l’agence, Christina Riverin s’est mise à la recherche d’un autre associé. « Finalement, j’en ai trouvé six ! »

« J’ai perdu des comptes importants parce que les clients ne retrouvaient pas la relation de proximité à laquelle ils étaient habitués avec Nextmoov. Aussi, je ne gérais plus l’équipe de création, et cela me manquait. »