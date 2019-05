La WorldPride pour une première fois à New York

NEW YORK | Le 30 juin, pour la toute première fois, la « ville qui ne dort jamais » accueillera la WorldPride. Ça promet !

Cette rencontre mondiale marquera le 50e anniversaire du soulèvement de Stonewall qui a permis la reconnaissance de l’égalité des droits des LGBT dans cette ville.

Trop, c’est trop !

Cet évènement historique a eu lieu le 28 juin 1969, après qu’un raid policier soudain et brutal ait frappé le Stonewall Inn, connu comme lieu de rencontre de la communauté gaie.

Cette frappe policière a décuplé les tensions qui existaient déjà entre la police de la ville de New York et les résidents homosexuels de Greenwich Village et a donné lieu à de nouvelles manifestations le lendemain soir, puis plusieurs nuits plus tard.

En l’espace de quelques semaines, les habitants du village ont formé des groupes d’activistes pour concentrer leurs efforts sur la mise en place de lieux où les gais et les lesbiennes pourraient faire connaître leur orientation sexuelle sans craindre d’être arrêtés.

À ce jour, ce mouvement est toujours considéré comme étant le plus important pour la libération LGBT aux États-Unis.

Photo courtoisie, Lise Giguère

Découvrir cette histoire

Lors d’un récent passage à New York, nous avons eu droit à une visite guidée de West Village (newyorktour1.com) où était situé le bar d’origine Stonewall Inn, fermé en 1969. En 1990, un autre bar appelé Stonewall a ouvert ses portes. En 2007, il a été rénové et renommé Stonewall Inn. Désigné Site historique national depuis 2000, il a été déclaré Monument national en 2016, par Barack Obama. C’est dans ce même quartier qu’a eu lieu le premier défilé de la Gay Pride un an plus tard.

Il faut absolument faire cette visite guidée qui invite à la découverte de nombreux lieux LGBT, passés et présents. Pendant ce tour à pied, notre guide nous a offert de nombreuses informations et anecdotes, comme le fait qu’à l’époque, une policière accompagnait les femmes dans les toilettes pour vérifier leur sexe.

Arrêt particulièrement touchant dans Christopher Park où se dresse un splendide monument (Stonewall National Monument) tout blanc qui rend hommage aux droits des homosexuels.

Photo courtoisie, Lise Giguère

Une année de Fierté !

Il s’agira également du deuxième NorthPride de l’Amérique du Nord en près de 20 ans. Les festivités qui débuteront en juin se poursuivront tout au long de 2019, tout particulièrement entre le 25 et le 30 juin.

Pour l’occasion, de nombreux forfaits et activités seront proposés aux visiteurs désireux d’en apprendre davantage sur l’une des émeutes les plus emblématiques et historiques de l’histoire.

Parions qu’il s’agira d’une expérience unique à vivre dans cette ville qui sait toujours si bien célébrer !

Pour plus d’informations sur les célébrations de l’Année de la fierté à New York : nycgo.com/year-of-pride

Pour plus d’informations sur les évènements spécifiques à WorldPride : nycgo.com/worldpride

Pour tout ce qui concerne les LGBTQ à New York : nycgo.com/lgbtq

Aussi : 2019-worldpride-stonewall50.nycpride.org