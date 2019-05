L’année de la controverse

Les échos de Bergie

Rask et Bergeron

Les Bruins de Boston s’en vont en finale de la Coupe Stanley et ils peuvent dire merci à leur gardien de but Tuukka Rask ainsi qu’au joueur de centre Patrice Bergeron. Rask connaît des séries du tonnerre et il est sans contredit le favori pour remporter le trophée Conn-Smythe à l’heure actuelle. Quant à Bergeron, il a été Bergeron. Depuis 15 ans (déjà), le natif de L’Ancienne-Lorette domine sur la patinoire. Sans être le patineur le plus explosif, sa lecture du jeu, son efficacité sur les mises au jeu et dans les trois zones font de lui un joueur d’élite. Il est également un ambassadeur hors pair, lui qui est toujours d’un calme et d’une classe sans nom devant les médias. En plus, il semble être l’un des seuls à pouvoir calmer Brad Marchand quand ce dernier s’emporte. J’ai eu l’occasion de diriger les deux joueurs l’été dernier, dans le cadre du Pro-Am Gagné-Bergeron à Québec, et je peux vous dire une chose : le respect que porte Marchand envers son joueur de centre est infini.

Coupe Memorial

Le tournoi de la Coupe Memorial s’est officiellement mis en branle hier soir à Halifax et je tiens à souhaiter bonne chance aux deux formations qui représentent la LHJMQ, soit les Huskies de Rouyn-Noranda et les Mooseheads d’Halifax. D’ailleurs, vous me pardonnerez ma partisanerie, mais je n’ai d’autre choix que de me ranger derrière les Huskies. Cette saison constitue la 50e de l’histoire de la LHJMQ et j’aimerais beaucoup voir une équipe basée au Québec l’emporter pour cette occasion. Ça ferait une belle histoire. Cela dit, je ne souhaite aucun mal aux Mooseheads !

Nick Suzuki