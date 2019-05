Le week-end culturel de Charles Richard-Hamelin

Quel est le récent film qui vous a interpellé ?

J’ai récemment vu le film japonais Une affaire de famille, du réalisateur japonais Hirokazu Kore-eda, qui a obtenu la Palme d’or l’année dernière à Cannes. On y suit une famille qui fait des vols à l’étalage dans des magasins. C’est un film très touchant que j’ai vu en japonais, sous-titré en anglais, qui parle des Japonais qui habitent en région, à l’extérieur des grandes villes et où les familles ont moins de moyens, souvent sous le seuil de la pauvreté. Comme il m’arrive d’aller au Japon pour des concerts destinés à un public privilégié, ça m’a interpellé.

Quel est le spectacle qui vous a séduit ?

Le spectacle du pianiste russe Daniil Trifonov, qui vient tout juste d’être présenté à la Maison symphonique de Montréal. C’est une grande star du piano et il interprète le célèbre Concerto pour piano no 3 de Rachmaninov. Je ne l’avais encore jamais vu en spectacle, et comme j’étais à Montréal au moment où il s’est produit à l’OSM, je n’allais pas le manquer. C’est un pianiste que j’admire beaucoup parmi ceux de la nouvelle génération. Il est un peu plus jeune que moi et déjà, sa carrière est fulgurante, jouant un peu partout dans le monde. C’est de la grande visite à Montréal.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

J’ai beaucoup aimé la série britannique Fleabag du réa­lisateur Harry Bradbeer, diffusée sur la BBC, et que l’on trouve aussi sur Amazon Prime. C’est une comédie dramatique qui évoque le féministe au 21e siècle et toutes les contradictions que cela entraîne. L’auteure, Phoebe Waller-Bridge, qui est aussi actrice, tient le rôle principal. Elle est très drôle ! Je viens de visionner la deuxième saison et j’ai vraiment bien aimé l’humour britannique qui est très particulier.

Quelle est la musique que vous avez récemment téléchargée ?

J’aime bien écouter la musique du chanteur canadien Andy Shauf, qui est un jeune auteur-compositeur-interprète­­­ originaire de la Saskatchewan. Son album, The party, qui est son troisième, est vraiment très bon. Il compte plusieurs nouveaux projets et un nouvel album avec sa nouvelle formation Foxwarren, un groupe composé d’amis d’enfance de sa province natale.

Avez-vous un mentor dans le milieu artistique ?

Oui, le pianiste André Laplante qui enseigne au Conser­vatoire de musique de Montréal et qui est reconnu comme un grand virtuose. Il a été un professeur important dans mon développement. J’ai beaucoup d’admi­ration pour lui et pour sa façon de jouer au piano. Il a fait plusieurs disques que j’aime, il est une grande source d’inspiration. Lorsqu’il joue en concert, j’essaie d’aller le voir quand c’est possible. Il a effectué plusieurs grandes tournées, acclamé un peu partout à travers le monde. Malgré son niveau de jeu très élevé, c’est quelqu’un qui est demeuré très simple et très humble.

