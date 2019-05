Nouveau départ pour le Théâtre d’Aujourd’hui

Ceux qui se sont évaporés

Photo courtoisie, Kelly Jacob

Huit comédiens, dont Geneviève Boivin-Roussy­­­ et Josée Deschênes, seront dirigés par Sylvain Bélanger dans cette pièce écrite par Rébecca Déraspe. On y raconte le destin dramatique d’une femme dans la jeune trentaine qui va disparaître volon­tairement, laissant derrière elle sa petite fille de cinq ans, son conjoint et ses parents. L’auteure s’est inspirée d’une réalité au Japon, où des gens paient pour organiser leur disparition et changer d’identité. « Chaque année au Japon, ce sont environ 100 000 personnes qui disparaissent ainsi chaque année en faisant appel à des agences spécialisées », précise le directeur artistique. « C’est le fantasme de plusieurs personnes. » On nous dit que c’est une pièce déchirante, principalement en raison des conséquences de ce geste.