Pennsylvanie: un homme se fait déchirer le scrotum par son ex

Une femme de la Pennsylvanie doit faire face à la justice pour avoir déchiré le scrotum de son ex-ami de cœur lors d’une querelle.

L’homme est sorti dans un bar au début de la semaine et, en rentrant chez lui vers 1 h du matin, a trouvé son ancienne copine, Micaela Huettner, qui l’attendait.

La femme de 32 ans s’est alors mise à le questionner, lui demandant notamment où il était et qu’est-ce qu’il avait fait, peut-on lire dans le rapport de la police locale.

Une engueulade a eu lieu et des coups ont été donnés. L’homme, dont l’identité n’a pas été rendue publique, a dit qu’il n’avait pas touché à la femme, mais que celle-ci l’avait frappé à plusieurs reprises. Il a raconté à la police qu’il a dit plusieurs fois à son ex qu’il serait mieux qu’elle quitte les lieux étant donné que tout cela ne menait à rien.

Toujours d’après sa version des faits, alors qu’il accompagnait son ex vers la porte, celle-ci s’est retournée et l’a frappé entre les deux jambes

Il a dit avoir vu dans le regard de Huettner que quelque chose n’était pas normal et a alors vu que son scrotum était déchiré et qu’un de ses testicules était exposé et saignait.

L’homme a alors appelé la police, qui l’a interrogé alors qu’il était dans une ambulance.

Selon le rapport de police, la femme n’a pas été coopérative lorsqu’elle a donné sa version des faits, la changeant à plusieurs reprises. Elle n’arborait aucune blessure visible au moment où la police est intervenue, sauf une petite marque rouge sur le front qu’elle n’a pas attribuée à la querelle avec son ex.

Micalela Huettner a été arrêtée et accusée de voies de fait graves, voies de fait simples et harcèlement, entre autres.

L’affaire est survenue dans le canton de Huntington, dans le nord-est de la Pennsylvanie.