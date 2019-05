PGA: Brooks Koepka toujours en tête

Malgré le fait qu’il a connu sa moins bonne performance du tournoi, Brooks Koepka était toujours bien selle au sommet du classement du Championnat de la PGA, samedi, à Farmingdale, dans l’État de New York.

Lors de la troisième ronde, l’Américain de 29 ans a remis une carte de 70 (N), ce qui lui confère une avance de sept coups sur ses plus proches poursuivants. Le cinquième meilleur joueur au monde a amassé trois bogueys et autant d’oiselets. Dans les rondes précédentes, il avait frappé seulement 63 et 65 coups.

Derrière Koepka, quatre golfeurs se partagent le deuxième échelon. Il s’agit des Américains Dustin Johnson, Luke List et Harold Varner III, ainsi que du Thaïlandais Jazz Janewattananond.

Du côté des Canadiens, Adam Hadwin a joué 70 (N), ce qui lui a permis de faire un bond de 21 places au classement. Son cumulatif de 212 (+2) le place au 26e échelon à égalité avec 12 adversaires.

Pour sa part, Corey Conners a connu une horrible performance de 76 (+6). L’Ontarien de 27 ans a commis sept bogueys et réussi un seul oiselet.