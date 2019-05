Sous le charme d’Almodovar et de Penélope Cruz

À Cannes, tout le monde s’arrache les billets pour les premières des films les plus attendus. Selon le site hollywoodien Deadline, il existe même un marché noir en ligne où les revendeurs illégaux proposent des billets pour certaines soirées à des prix exorbitants. Selon la liste de prix qu’a obtenu Deadline, les revendeurs demandaient pas moins de 5500 $ pour un billet pour la soirée d’ouverture. Les prix sont encore plus élevés pour les partys jet-set : on parle de 11 000 $ pour une entrée au party du Vanity Fair et de 13 500 $ pour un accès à une soirée avec Leonardo DiCaprio et Quentin Tarantino.