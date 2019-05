Un tremplin pour Jean-Sébastien Giguère

« Ça a tellement été un tremplin de venir ici, à Halifax. Quand ils sont venus me visiter au Collège Français, Clément Jodoin [entraîneur-chef] et Shawn McKenzie, qui était l’assistant-entraîneur, ils m’ont demandé si j’étais intéressé de venir ici », a raconté l’ancien portier étoile des Ducks d’Anaheim qui a reçu une chaude ovation vendredi lorsqu’il a été présenté à la foule avant la rencontre inaugurale.

« Jamais je n’aurais hésité. C’était un rêve de partir de chez moi et d’aller expérimenter quelque chose de nouveau comme ça. En arrivant ici, il n’y a pas un joueur qui ne tombe pas en amour avec la ville. Les gens sont gentils, ils adorent leur équipe et les gens ont embarqué tout de suite avec les Mooseheads. »

« Ça a été assez long, on est partis de là et on était devenus une équipe, mentionne le 13e choix au total du repêchage de 1995, des Whalers de Hartford, maintenant actionnaire avec l’Armada de Blainville-Boisbriand. À notre première année, on a pris beaucoup l’avion et je pense qu’ils se sont aperçus que ça coûtait un peu trop cher. Ça n’a pas duré ! »