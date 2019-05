[VIDÉO] Un jockey projeté au sol par son cheval au départ du Preakness

Scène inusitée samedi au départ du Preakness Stakes, deuxième manche de la mythique triple couronne des courses de chevaux. Le jockey John Velazquez a été projeté au sol dès le départ par son cheval, Bodexpress.

CROOKED AS HELL! pic.twitter.com/Y5AYhMYmgx — Timothy Burke (@bubbaprog) 18 mai 2019

L'animal a complété la course en solitaire.

Deux semaines après avoir été victime d’obstruction au Derby du Kentucky, War Of Will a montré ce dont il était capable en remportant la 144e édition de Preakness Stakes.

Today was the day for War of Will! pic.twitter.com/Qf8ylTY4xe — NBC Sports (@NBCSports) 18 mai 2019

Parcourant la piste en 1 min 54,34 s, War Of Will (6-1) a devancé Everfast (29-1) et Owendale (7-1) au fil d’arrivée.

AFP





War Of Will et son jockey Tyler Gaffalion avaient été les victimes malheureuses d’un geste d’obstruction de Maximum Security lors du Derby du Kentucky. Maximum Security avait initialement remporté l’épreuve, mais les officiels l’avaient disqualifié par la suite.

Country House avait donc remporté le Derby, suivi de Tacitus et Code of Honor. Will of War avait terminé septième. Country House a toutefois dû déclarer forfait à Baltimore en raison d’une infection respiratoire.

Maximum Security, Tacitus et Code of Honor n’était pas du Preakness non plus, de sorte que les quatre premières montures à avoir vu l’arrivée à l’occasion du Derby étaient absentes à cette deuxième étape de la Triple Couronne.

La compétition ultime, soit le Belmont Stakes, aura lieu le 8 juin à Elmont, dans l’État de New York.