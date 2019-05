Voici les 10 entreprises les plus polluantes au Québec

En dépit des millions versés par le Fonds vert, nos industries lourdes, comme les cimenteries, les alumineries et les raffineries, occupent le haut du classement des entreprises les plus polluantes au Québec.

Le classement suivant tient compte de l'ensemble des usines d'une entreprise et calcule les émissions de gaz à effet de serre sans la biomasse.

10. Graymont

Émissions 2017 (tonnes): 677 718

Évolution depuis 2013: - 11,88%

Total GES 2013-2017: 3 746 283

Subvention du Fonds vert 2006-2018: 484 820$

9. Lafarge

Émissions 2017 (tonnes): 697 286

Évolution depuis 2013: + 33,34%

Total GES 2013-2017: 3 173 697

Subvention du Fonds vert 2006-2018: 1 000 000$

8. Groupe CRH Canada

Émissions 2017 (tonnes): 799 089

Évolution depuis 2013: + 3,17%

Total GES 2013-2017: 3 859 782

Subvention du Fonds vert 2006-2018: 30 810$

7. Aluminerie de Bécancour

Émissions 2017 (tonnes): 815 849

Évolution depuis 2013: + 1,27%

Total GES 2013-2017: 4 034 264

Subvention du Fonds vert 2006-2018: 8000$

6. Alcoa

Émissions 2017 (tonnes): 992 908

Évolution depuis 2013: - 17,57%

Total GES 2013-2017: 5 077 385

Subvention du Fonds vert 2006-2018: 1 866 899$

5. Aluminerie Alouette

Photo collaboration spéciale, Mathieu Morasse

Émissions 2017 (tonnes): 1 122 342

Évolution depuis 2013: + 2,45%

Total GES 2013-2017: 5 589 287

Subvention du Fonds vert 2006-2018: 2 808 460$

4. Suncor

Émissions 2017 (tonnes): 1 239 934

Évolution depuis 2013: + 3,88%

Total GES 2013-2017: 6 002 014

Subvention du Fonds vert 2006-2018: 5 086 308$

3. Valero

Photo Jean-François Desgagnés

Émissions 2017 (tonnes): 1 332 753

Évolution depuis 2013: + 8,98%

Total GES 2013-2017: 6 542 689

Subvention du Fonds vert 2006-2018: 525 814$

2. ArcelorMittal

Émissions 2017 (tonnes): 2 377 792

Évolution depuis 2013: + 12,70%

Total GES 2013-2017: 11 601 333

Subvention du Fonds vert 2006-2018: 5 658 033$

1. Rio Tinto

Émissions 2017 (tonnes) : 4 108 885

Évolution depuis 2013: - 10,78%

Total GES 2013-2017: 20 925 181

Subvention du Fonds vert 2006-2018: 1 597 838$

Des hausses malgré les subventions

Si les GES augmentent, ce n’est pas faute de subvention. Depuis la création du Fonds vert en 2006, les 100 entreprises qui polluent le plus ont reçu près de 160 millions $ pour les aider à réduire leurs émissions. Moins de la moitié d’entre elles (40) ont amélioré leur bilan de GES depuis 2013.

ArcelorMittal, dont l’ensemble des émissions par ses usines en fait le deuxième plus grand pollueur au Québec, a augmenté ses GES de plus de 12 % depuis 2013. Pourtant, entre 2006 et 2017, l’entreprise a bénéficié de 5,6 millions $ pour l’aider à améliorer son bilan.

Bertrand Schepper, chercheur à l’Institut de recherche et d’information socio-économique, estime que le Fonds vert ne finance que des mesurettes qui ont peu d’impact sur les émissions du secteur industriel.

« Ce qui est un peu triste, c’est que les gros joueurs vont chercher des subventions pour changer de petites pièces, mais il n’y a pas de réglementation pour leur demander de transformer leur système de gestion énergétique », souligne-t-il.

Dans son rapport de novembre 2018, le Conseil de gestion du Fonds vert recommandait de réserver un budget pour élaborer des mesures d’accompagnement aux grands émetteurs industriels pour lutter contre les changements climatiques.

De l'argent prévu

Dans son récent budget, le gouvernement a acquiescé en annonçant un montant de 190 M$ pour les cinq prochaines années, destiné à cette fin.

On ne connaît pas encore le détail de cette enveloppe. « Le potentiel de réductions des émissions de GES dans ce secteur est important, mais les coûts qui s’y rattachent peuvent être élevés pour les entreprises », explique-t-on au gouvernement.