Brésil: onze personnes tuées par balles dans un bar de Belem

Au moins onze personnes ont été tuées par balles dimanche soir par des inconnus qui ont ouvert le feu dans un bar de Belem, dans le nord du Brésil, avant de prendre la fuite, a-t-on appris de source officielle.

«Nous enquêtons» sur les mobiles de cette fusillade, a indiqué par téléphone à l’AFP un porte-parole du ministère de la Sécurité publique (Segup) de l’État de Para.

Un homme, blessé lors de la fusillade, a été placé en garde à vue, a indiqué le site d’informations G1 citant des sources policières.

Les personnes tuées sont six femmes et cinq hommes, selon G1. La tuerie aurait été perpétrée par sept hommes armés, arrivés à bord d’une moto et de trois voitures, et qui ont ensuite pris la fuite.

Le bar où s’est déroulée la fusillade est situé dans un quartier de Belem où des agents fédéraux étaient venus en renfort, en mars dernier, pour tenter d’enrayer la criminalité.

Le Brésil a l’un des plus forts taux d’homicides du monde - en majorité par armes à feu -, avec 64 000 en 2017, soit trois fois le seuil de violence endémique établi par l’ONU.