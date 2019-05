C’est arrivé la semaine du 19 mai

Début des travaux sur le chantier du métro de Montréal. Contrairement au mythe populaire, le métro n’est pas conçu en vue de l’Expo 67. On y pense depuis au moins 1910 ! L’arrivée de Jean Drapeau et de Lucien Saulnier concrétise le projet en 1961. On construit d’abord la ligne verte, puis la ligne orange, qui s’étend alors de Bonaventure à Henri-Bourassa. Une 3e ligne allant vers Cartierville était projetée, mais sera écartée au profit de la ligne jaune. En tout, 5000 travailleurs, dont 12 y perdront la vie, construiront 16 km de réseau comportant alors 26 stations.