Trop belle pour être avocate

Selon ce qu'elle a confié au média Mirror, Irina Kova affirme avoir de la difficulté à obtenir une carrière en droit à cause de son image corporelle.

La jeune londonienne mentionne «qu'être belle est un obstacle» au travail.

Bien qu'elle ait les qualifications en droit et un diplôme dans le domaine, Irina Kova voit clairement un problème au niveau de son apparence et du regard que les hommes portent sur elle.

La femme d'origine russe choisit donc de se maquiller beaucoup moins, de porter des vêtements plus professionnels et surtout, d'arborer un nouveau look avec des lunettes. Ses efforts lui servent pour qu'elle soit moins attrayante au niveau de ses collègues et aussi pour ses employeurs.

Mais, ses efforts ne sont pas suffisants selon son agent qui lui a suggéré de laisser ses cheveux plus noirs pour éviter les associations négatives reliées avec sa blondeur.

Irina a déclaré au Sun que «les femmes ne font pas confiance aux hommes et les hommes ne nous voient pas comme des professionnelles. Les hommes ne veulent jamais m'engager. Je comprends, c'est parce qu'ils ne veulent pas être distraits au travail.»

Pour ne pas être malheureuse face à cette situation toute sa vie, Irina a lancé sa propre entreprise de vente au détail. Maintenant, elle vend des vêtements vintages à ses quelques 29 000 abonnés Instagram.