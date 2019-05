RONDEAU, Mgr Marc

Au Séminaire de Saint-Hyacinthe, le 16 mai 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé Mgr Marc Rondeau, P.H., prêtre du diocèse de Saint-Hyacinthe. Né à Marieville le 5 novembre 1937, il était le fils de Bernardin Rondeau et de Graziella Ferron. Il avait été ordonné prêtre le 10 juin 1962.Il laisse dans le deuil sa soeur Monique et son époux Samir Antoine Naoum, son neveu Cédric Naoum, son arrière-nièce Léa Naoum, madame Claire Bisson, une amie de la famille, ainsi que plusieurs parents et amis.Mgr Rondeau a servi l'Église comme professeur au Séminaire et au Grand Séminaire de Saint-Hyacinthe, coordonnateur de la pastorale diocésaine, vicaire général du diocèse, curé à la paroisse Saint-Noël-Chabanel, modérateur aux paroisses Sacré-Coeur-de-Jésus, Saint-Athanase et Saint-Noël-Chabanel de Saint-Jean-sur-Richelieu.Exposé au :le mercredi 22 mai de 15 h à 17 h et de 19 h à 21 h avec célébration de la Parole à 19 h 15. Les funérailles, présidées par monsieur le chanoine Claude Lamoureux, vicaire général du diocèse, seront célébrées le jeudi 23 mai à 14 h en la Chapelle du Séminaire de Saint-Hyacinthe, précédées de l'exposition en chapelle ardente à compter de 12 h 30. L'inhumation suivra au cimetière paroissial de Marieville vers 17 h 15.Les proches désirent exprimer leur reconnaissance au personnel du Service de santé du Séminaire de Saint-Hyacinthe pour la qualité de leur accompagnement.www.ubaldlalime.com