Il arrive que nos proches soient de mauvais conseillers

Je voudrais mettre en garde une certaine Guylaine qui vous écrivait récemment contre son acharnement à vouloir se faire aider par sa famille pour se sortir de son état dépressif. S’ils la fuient quand elle les approche pour obtenir du soutien, elle devrait réaliser que c’est une maudite bonne affaire.

Comment voudrait-elle que sa mère et ses deux frères qui ont baigné dans la même famille dysfonctionnelle qu’elle soient capables de l’aider à se sortir de sa dépression, quand eux-mêmes sont au fond du baril ? Je me permets de lui faire ce commentaire parce que je suis moi-même issue d’une famille comme la sienne. J’avais longtemps pensé moi aussi que les miens seraient là pour m’aider en cas de besoin, jusqu’à ce qu’un jour mon psy me place devant l’évidence de leur incapacité à m’aider, eux qui étaient aussi, sinon encore plus, malades que moi.

Ma famille était à l’origine de mes problèmes et je ne m’en rendais même pas compte. Et plus je m’accrochais à eux, plus je m’enfonçais. C’est certain que naviguer dans les dédales de la dépression n’est pas de tout repos. Que de savoir qu’on a des proches qui nous soutiennent et surtout nous écoutent dans les creux de vagues, ça rassure. Mais à quoi bon faire appel à des gens qui ont eux aussi du mal à surnager ?

Ma chère Guylaine, le jour où j’ai compris ça, fut mon jour de chance. J’espère que tu me liras dans le Courrier de Louise ce matin et qu’au lieu de te contenter de prendre les pilules recommandées par ton psychiatre, tu vas trouver le courage d’entreprendre une thérapie avec un psychologue ou un psychothérapeute. Car, crois-moi, c’est seulement grâce à cela que tu risques de t’en sortir pour de vrai. Bonne chance !

M-T. R.

On se rejoint sur l’inutilité de solliciter l’aide de sa famille dans les circonstances. Mais je voudrais insister encore sur le fait qu’on ne doit jamais se contenter de la seule prise de médicaments dans un cas de dépression. Une démarche de guérison valable doit comprendre une psychothérapie, et même une psychanalyse dans certains cas.