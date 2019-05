Le comédien Zelensky investi lundi président d’Ukraine

Les choses sérieuses commencent pour le comédien et humoriste Volodymyr Zelensky : ce novice en politique est investi lundi président d’Ukraine, ouvrant une nouvelle ère pour ce pays éprouvé par une guerre et des difficultés économiques.

Un mois après sa victoire écrasante face au sortant Petro Porochenko, le plus jeune président de l’Ukraine postsoviétique, 41 ans, prête serment lors d’une cérémonie débutant à 7 h GMT, une main posée sur la Constitution probablement accompagnée, selon la tradition, d’un Évangile du 16e siècle.

Il prononcera ensuite une adresse à la Nation, événement attendu étant donné les inconnues entourant les intentions de ce comédien élu sans programme précis, capitalisant sur la défiance des Ukrainiens envers leurs élites avec ses promesses de mettre fin à la corruption et de « casser le système ».

La scène a déjà eu lieu à l’écran : dans la série télévisée « Serviteur du peuple » où Volodymyr Zelensky incarne un professeur d’histoire subitement élu président.

Cette fois, elle sera bien réelle bien qu’inimaginable il y a quelques mois. Peu ont pris au sérieux l’acteur et humoriste quand il a annoncé sa candidature le 31 décembre. Mais à l’issue d’une campagne inédite, jouée essentiellement sur les réseaux sociaux, il a remporté plus de 73 % des suffrages au second tour de la présidentielle le 21 avril face au sortant Petro Porochenko.

Élu il y a cinq ans dans la foulée du soulèvement ProEuropéen du Maïdan, M. Porochenko a dirigé le pays pendant une période critique de son histoire, après l’annexion de sa péninsule de Crimée et le déclenchement dans l’est d’un conflit armé avec les séparatistes Prorusses, qui a fait depuis 13.000 morts.

S’il a évité un effondrement du pays et lancé une série de réformes-clés, on lui reproche de n’avoir pas fait assez pour améliorer le niveau de vie des Ukrainiens et pour lutter contre la corruption endémique.

« Besoin de changements »

Volodymyr Zelensky s’engage à maintenir le cap pro-occidental de cette ex-république soviétique, mais son programme reste flou et son équipe largement inconnue. Beaucoup s’interrogent sur sa capacité à diriger un pays toujours confronté à d’immenses défis : une guerre qui se poursuit et de lourdes difficultés économiques.

L’un des chefs séparatistes, Denis Pouchiline, a assuré vendredi à l’agence russe Ria-Novosti être « prêt au dialogue, mais dans les intérêts du Donbass », le bassin houiller sous contrôle des rebelles. Il s’est inquiété de déclarations « destructives » du nouveau pouvoir et accusant Kiev de « bloquer le processus de paix », dans l’impasse.

Des doutes subsistent également quant à la capacité du nouveau président à gouverner sans majorité au Parlement alors que même la date de l’investiture y a provoqué des tensions entre son équipe et les députés.

Face à une classe politique frondeuse, Volodymyr Zelensky a menacé de dissoudre la Rada pour profiter de l’élan de sa victoire écrasante lors de législatives anticipées, sans attendre le scrutin prévu en octobre. Mais les députés semblent déterminés à lui mettre des bâtons dans les roues pour l’empêcher de lancer cette procédure.

« Le pays a besoin de changements et réformes profondes », a plaidé l’équipe du président élu dans un communiqué vendredi. « C’est une demande du peuple ukrainien. Et pour cela, il faut un Parlement capable de fonctionner ».

Les alliés de Kiev ont chaleureusement accueilli l’élection de M. Zelensky, une « stratégie d’accolades » selon un site ukrainien spécialisé dans les affaires internationales pour s’assurer qu’il poursuivra le rapprochement avec l’Occident.

Mais le nouveau président se trouve déjà confronté à plusieurs situations délicates sur le plan international, un aperçu des défis auxquels est confronté le pays.

Trois jours après son élection, le Kremlin a facilité l’octroi de la nationalité russe aux habitants des territoires séparatistes de l’est de l’Ukraine, initiative vue par beaucoup de commentateurs à Kiev comme un test pour M. Zelensky qui l’a fermement condamnée.

En mai, l’avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani, a annulé une visite à Kiev évoquant des « ennemis » du président américain présents selon lui dans l’entourage de M. Zelensky, faisant craindre de possibles crispations avec la Maison-Blanche, alliée cruciale de Kiev face à Moscou.

L’ascension à la présidence « n’est pas la fin de vos aventures, ce n’est que leur début », l’a averti le député pro-occidental Serguiï Vyssotsky.

Trois défis très sérieux pour le président humoriste

Pendant 20 ans, il a tourné en dérision la politique ukrainienne. Volodymyr Zelensky va être confronté à des défis très sérieux avec des interlocuteurs redoutables, que ce soit Vladimir Poutine, le FMI ou une classe politique frondeuse.

Un conflit dans l’impasse

Pendant la campagne, son principal rival, le président sortant Petro Porochenko, n’a cessé de brandir le risque d’élire un novice en politique dans un contexte de guerre et de grave crise avec la Russie.

Volodymyr Zelensky hérite d’un conflit à l’origine de presque 13.000 morts en cinq ans, qui prive l’Ukraine de contrôle sur le bassin houiller et industriel du Donbass et sur une partie de sa frontière avec la Russie.

Kiev et les Occidentaux accusent Moscou de soutenir militairement les séparatistes prorusses à la tête de ces territoires, ce que réfutent les autorités russes malgré les constatations de plusieurs médias, dont l’AFP.

Les accords de Minsk de début 2015, signés sous l’égide de Paris, Berlin et Moscou, ont permis de réduire l’intensité des combats, sans mettre fin au conflit ni apporter de solution politique.

S’il s’est dit prêt à négocier avec Vladimir Poutine, M. Zelensky reste ferme : ces territoires doivent revenir pleinement dans le giron ukrainien, sans statut particulier, de même que la péninsule de Crimée annexée par la Russie en 2014.

Trois jours après son élection, le Kremlin a facilité l’octroi de la nationalité russe aux habitants des territoires séparatistes ukrainiens, initiative vue par beaucoup comme un test pour le nouveau président.

Parlement hostile et oligarques

S’il a dit vouloir moderniser le pouvoir en introduisant une procédure de destitution, déménageant de la présidence au profit d’un « open space » ou se déplacer en vols réguliers, Volodymyr Zelensky n’a pas de majorité au Parlement pour former un gouvernement ou adopter de quelconques réformes.

Même la date de son investiture a provoqué des tensions entre son équipe et les députés qui lui ont reporté de se comporter en « mufle » et de ne pas communiquer directement avec eux. Le député Serguiï Vyssotsky l’a accusé de se conduire en « enfant souhaitant que tout se passe comme il veut ».

M. Zelensky a déjà menacé de dissoudre la Rada — le Parlement — sans attendre les législatives prévues fin octobre pour profiter de l’élan de son triomphe électoral. Mais les députés semblent déterminés à l’empêcher.

Outre une classe politique frondeuse face à un président qui a promis de « casser le système », M. Zelensky doit aussi composer avec les ambitions d’oligarques à l’influence considérable sur la vie politique ukrainienne et l’économie nationale.

Quelques jours avant son investiture, l’un d’entre eux, Igor Kolomoïski, est rentré en Ukraine selon les médias ukrainiens après deux ans d’exil lié à ses relations très conflictuelles avec le pouvoir sortant.

Ses actes seront d’autant plus observés qu’il a été accusé d’avoir orchestré en coulisses la campagne de Volodymyr Zelensky.

Urgence financière

Au bord du gouffre financier, l’Ukraine a bénéficié en 2014 d’un plan d’aide occidental, mené par le Fonds monétaire international (FMI). Mais les crédits ont été débloqués au compte-gouttes en raison de la difficulté à adopter certaines mesures de rigueur ou anticorruption exigées en contrepartie.

Espéré d’ici deux mois, le versement de la prochaine tranche (1,3 milliard de dollars) reste incertain, laissant les comptes en situation précaire. Or le pays devra rembourser des milliards de dollars de dette publique.

Dès mardi, une mission du FMI arrive à Kiev. Reste à voir si le futur président compte faire avaler à la population qui l’a massivement élu dans l’espoir d’une amélioration de ses conditions de vie qu’elle doit consentir à des mesures de rigueur alors que le pays est l’un des plus pauvres d’Europe et qu’il se remet à peine d’un effondrement économique en 2014-2015.

Lors d’une récente rencontre avec des banquiers, M. Zelensky a estimé qu’ » il fallait chercher un compromis avec le FMI », selon une source citée par l’agence Interfax-Ukraine.

Il se montre en revanche ferme sur la corruption, exigence majeure des Occidentaux qui n’ont pas caché leur agacement ces dernières années face au manque de progrès contre ce fléau.

De la fiction à la réalité

Volodymyr Zelensky a déjà été président d’Ukraine, à l’écran. La fiction devient lundi réalité pour le comédien qui a su tirer parti, par une campagne de « type simple » venu du peuple, de la déception des Ukrainiens envers leurs élites postsoviétiques.

Entré en politique par une déclaration de candidature aux airs de farce en plein réveillon du 31 décembre, cet acteur et humoriste a moins de quatre mois plus tard remporté une victoire écrasante face au sortant Petro Porochenko.

Pour ses partisans, Volodymyr Zelensky représente une chance de tourner la page d’une classe politique jugée corrompue et inefficace.

L’humoriste de 41 ans, adolescent au moment de l’indépendance de l’Ukraine en 1991, a promis d’amener au pouvoir des gens « avec une mentalité du 21e siècle ».

S’il a multiplié des rencontres avec des milieux d’affaires, militants et experts promettant des nominations « transparentes », M. Zelensky est pour l’instant resté silencieux sur les personnes qu’il compte placer aux postes-clés.

Craignant le chaos, ses détracteurs dénoncent des déclarations contradictoires de son équipe, un programme flou et une inexpérience dangereuse pour un pays parmi les plus pauvres d’Europe et en proie depuis cinq ans à une guerre avec des séparatistes prorusses dans l’est.

Image sympathique

Parmi les célébrités les plus connues de son pays, M. Zelensky a brouillé les lignes entre fiction et réalité grâce à sa série télévisée, où il joue d’un professeur d’histoire devenu président après avoir dénoncé la corruption endémique.

Cultivant l’image sympathique de son personnage, il se présente en homme du peuple qui s’exprime de manière décontractée, se qualifiant lui-même de « clown » ou rappelant volontiers son enfance provinciale à Kryvy Rig, ville ouvrière russophone aux usines déclinantes.

« Je ne suis pas un homme politique, je suis un type simple venu casser ce système ! », s’est-il exclamé lors du débat du second tour.

M. Zelensky a aussi dit vouloir voyager en vols réguliers et transférer l’administration présidentielle du massif bâtiment soviétique à Kiev vers un « open space ». Son équipe a ensuite reconnu que cela serait difficile.

Il a promis de maintenir le cap pro-occidental pris en 2014 et de « tout faire » pour terminer la guerre, sans expliquer comment il comptait sortir le processus de paix de l’impasse.

M. Zelensky a en revanche durci le ton sur la Russie, disant vouloir demander au Kremlin des compensations pour l’annexion en mars 2014 par Moscou de la péninsule de Crimée et la guerre dans l’est alimentée par la Russie, selon Kiev et l’Occident.

En réponse à Vladimir Poutine qui suggérait « une citoyenneté commune » pour les Russes et Ukrainiens, il a répliqué : « La seule chose que nous avons en commun c’est la frontière ».

Après l’annexion de la Crimée et peu avant le début de la guerre dans l’est, M. Zelensky s’était déclaré prêt à se mettre « à genoux » devant M. Poutine pour éviter un « conflit militaire » entre les deux « peuples frères », s’attirant des accusations de faiblesse face à la Russie.

Entrepreneur prospère

Derrière une simplicité affichée pendant la campagne, Volodymyr Zelensky a derrière lui 20 ans de carrière impressionnante de touche-à-tout du spectacle qui a fait de lui un entrepreneur prospère du show-business -- millionnaire en dollars -- à la tête du studio Kvartal 95.

Ce père de deux enfants, diplômé de droit, a tourné des films populaires et multiplié les apparitions à la télévision en Ukraine comme en Russie.

Pendant une campagne très verrouillée, il a limité les contacts avec les électeurs aux spectacles de stand-up de sa troupe et s’exprimant essentiellement dans des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

L’acteur a été également accusé d’être une marionnette du sulfureux oligarque Igor Kolomoïski, ennemi du président Petro Porochenko. Si le comédien dément, le milliardaire est, selon les médias, revenus en Ukraine jeudi, pour la première fois depuis 2017, depuis Israël.

D’ascendance juive, mais non pratiquant, M. Zelensky a indiqué considérer la religion comme une affaire privée.