Le FC Cincinnati de Yoann Damet massacré

Mené par les doublés de Nani et de Tesho Akindele, l’Orlando City SC a ridiculisé le pauvre FC Cincinnati par la marque de 5 à 1, dimanche, en Floride.

Les gagnants, qui demeurent à l’extérieur du portrait des séries éliminatoires dans l’Association de l’Est, avaient pourtant concédé le premier but de la journée à la 24e minute, celui de Darren Mattocks. Cependant, Akindele a complété un jeu de Will Johnson et de Joao Moutinho plus tard dans la demie initiale. Au retour du vestiaire, Nani a explosé avec deux filets en neuf minutes avant l’heure de jeu.

Dominic Dwyer a été l’autre compteur des favoris locaux, tandis que Brian Rowe a repoussé deux lancers.

Pour les perdants, toujours derniers de l’Est avec trois gains en 13 matchs, Spencer Richey a réussi quatre arrêts.

L’instructeur-chef intérimaire Yoann Damet a subi sa première défaite depuis son arrivée à la barre du club. L’ancien de l’Académie de l’Impact de Montréal s’est retrouvé aux commandes le 7 mai, à la suite du congédiement d’Alan Koch.