Le nouvel enfant chéri new-yorkais

FARMINGDALE, N.Y. | Quand il a posé le pied sur le premier tertre du Black Course de Bethpage il y a exactement une semaine, Jazz Janewattananond ne savait pas comment il réussirait à le jouer. Sept jours plus tard, il a réalisé un top 15.

Le talentueux Thaïlandais doit entre autres une fière chandelle à son cadet, Jack Miller, qui trimballe des sacs avec les amateurs sur le Black Course depuis 1969. Le gérant d’une épicerie de Massapequa lui a soufflé à l’oreille tous les secrets de la bête. Et en prime, il voulait le protéger des railleries des spectateurs dissipés de New York. Inutile puisque le golfeur de 23 ans a littéralement pris son pied lors des quatre jours de compétition. En le voyant grimper au tableau vendredi et samedi, avec l’absence de Tiger Woods ce week-end et les ratés de Phil Mickelson, les spectateurs l’ont adopté. Il est devenu le nouvel enfant chéri des New-Yorkais en recevant une dose d’amour à laquelle il ne s’attendait vraiment pas.