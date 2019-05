Les cinq meilleurs Carpool Karaoke

En attendant que Céline Dion reprenne ses plus grands succès lors d’une séance de covoiturage avec James Corden ce lundi soir, voici notre palmarès des 5 meilleurs Carpool Karaoke.

1. Adele

Photo courtoisie

La chimie entre Adele et Corden opère à fond dans les rues de Londres. La chanteuse britannique partage une anecdote de beuverie et confesse son amour des Spice Girls.

Nombre de visionnements : 197 500 000

197 500 000 Chansons : Hello, Someone Like You, Rolling in the Deep

Hello, Someone Like You, Rolling in the Deep Meilleur moment : Adele révèle ses talents de rappeuse en reprenant parfaitement Monster de Nicki Minaj.

2. Paul McCartney

Photo courtoisie

L’animateur amène Paul McCartney en balade à Liverpool, la ville où l’ex-Beatle a grandi. Riche en anecdotes nostalgiques, le segment d’une vingtaine de minutes (un tantinet trop long) est également rempli de bons sentiments.

Nombre de visionnements : 41 400 000

41 400 000 Chansons : Penny Lane, Baby You Can Drive My Car, Blackbird, A Hard Day’s Night, Love Me Do, Hey Jude...

Penny Lane, Baby You Can Drive My Car, Blackbird, A Hard Day’s Night, Love Me Do, Hey Jude... Meilleur moment : Ému, James Corden pleure après avoir chanté Let it Be.

3. Elton John

Photo courtoisie

Corden conduit Elton John – et ses lunettes fumées bleutées – à Los Angeles. Le chanteur raconte sa nouvelle vie de papa et porte une perruque du Roi Lion pour The Circle of Life.

Nombre de visionnements : 25 200 000

25 200 000 Chansons : Your Song, I’m Still Standing, The Circle of Life, Don’t Let the Sun Go Down on Me

Your Song, I’m Still Standing, The Circle of Life, Don’t Let the Sun Go Down on Me Meilleur moment : Le tandem reprend Don’t Let the Sun Go Down on Me, avec Corden qui reproduit les harmonies de George Michael.

4. Stevie Wonder

Photo courtoisie

James Corden ouvre le segment en demandant à Stevie Wonder s’il est OK pour conduire. Cette blague facile fait rire la légende de Motown... qui perd toutefois son sens de l’humour quand l’animateur touche à son harmonica.

Nombre de visionnements : 44 100 000

44 100 000 Chansons : Superstition, Sir Duke, Isn’t She Lovely, Signed, Sealed, Delivered...

Superstition, Sir Duke, Isn’t She Lovely, Signed, Sealed, Delivered... Meilleur moment : Stevie trafique son propre hit et chante I Just Called to Say James Loves You à l’épouse de Corden au téléphone. Pris de court, l’animateur est ému aux larmes.

5. Christina Aguilera

Photo courtoisie

Le Carpool Karaoke le plus impressionnant vocalement. En prime, l’ex-coach à The Voice révèle quelques potins du temps où elle apparaissait au générique du Mickey Mouse Club avec Britney Spears, Justin Timberlake et Ryan Gosling.

Nombre de visionnements : 17 600 000

17 600 000 Chansons : Fighter, Genie in a Bottle, Beautiful

Fighter, Genie in a Bottle, Beautiful Meilleur moment : Durant Dirrty, quand Melissa McCarthy monte à bord pour reprendre la portion rap de Redman.

►CBS présente The Late Late Show Carpool Karaoke Primetime Special 2019 ce lundi soir à 22 h.