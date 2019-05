Les 16 looks les plus réussis du festival Metro Metro

C’est au Parc olympique que se sont rassemblés des milliers de personnes à l’occasion du festival de hip-hop Metro Metro.

Avec des têtes d’affiche comme Cardi B, Future et Dead Obies, on peut affirmer que le nouveau venu rivalise d’ores et déjà avec les plus grands événements musicaux du pays.

Rien n’y a été laissé au hasard, et ça se voyait notamment par les outfits des festivaliers.

Parés de streetwear et de néon, tous ont dansé au son de leurs artistes préfs et fait la fête jusqu’aux petites heures de la nuit.

Après avoir parcouru le site de fond en comble, on vous présente les 16 looks qui nous ont tapé dans l’œil ce week-end à Metro Metro.

photo shan denicourt

photo shan denicourt

photo shan denicourt

photo shan denicourt

photo shan denicourt

photo shan denicourt

photo shan denicourt

photo shan denicourt

photo shan denicourt

photo shan denicourt

photo shan denicourt

photo shan denicourt

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie sur Instagram et Facebook!