Leur bière change de goût après chaque gorgée

Une brasserie montréalaise dit avoir créé la première bière québécoise dont le goût se transforme à mesure qu’on la boit.

La Miraculeuse, qui sera lancée mercredi prochain dans le cadre du Mondial de la bière de Montréal, est l’œuvre de la microbrasserie le Saint-Bock, de Montréal.

Après avoir élaboré une bière au cannabis l’an dernier – qui demeure interdite depuis la légalisation –, les brasseurs avaient envie d’innover à nouveau.

« On est toujours en recherche pour créer toutes sortes de bières folles, explique Martin Guimond, propriétaire du Saint-Bock. Cette fois, il s’agit d’une bière de dégustation dont le goût se transforme à mesure qu’on la boit. Au départ très acidulée, elle devient de plus en plus sucrée avec, à la fin, des goûts de fruits confits dans le style canneberge, cerise ou fraise. »

Quatre mois de travail

En collaboration avec le brasseur Julien Savoie, il a mis quatre mois à élaborer cette recette.

« Je n’ai jamais goûté quelque chose comme ça nulle part. C’est parti d’une idée abstraite et on a réussi ce qu’on voulait faire », dit Martin Guimond.

Mais quel est l’ingrédient secret de cette bière surette de type Berliner Weisse ?

« C’est un fruit appelé “fruit miracle”, répond le propriétaire du Saint-Bock. Il contient une molécule qui s’appelle la miraculine, qui a la propriété d’altérer les papilles. On a fait le test, et pendant quelques minutes après la dégustation, vos papilles sont transformées. Si vous goûtez de la sauce piquante, elle goûtera le chocolat ! »

Martin Guimond confie que la production de La Miraculeuse a coûté très cher.

Pas donnée...

« On parle de coûts pharaoniques, soit 20 fois plus cher que produire une bière régulière ! »

La raison ? Le fruit miracle importé de Floride se vend 4000 $ le kilo...

La Miraculeuse sera offerte seulement au Mondial de la bière et au pub du Saint-Bock.

Elle se vendra au coût de 9 $ le verre.