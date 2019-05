Minecraft pourrait être le jeu le plus vendu de tous les temps

Les célébrations pour les 10 ans de Minecraft se poursuivent avec une grande nouvelle. Mojang a dévoilé que le jeu a vendu plus de 176 millions d’exemplaires, détrônant Tetris comme le jeu le plus vendu de tous les temps.

C’est sur le blogue de Microsoft que le directeur artistique de Minecraft, Saxs Persson, a dévoilé que le jeu avait été vendu dans presque tous les pays. Coup de théâtre: c’est aussi potentiellement le jeu le plus vendu de tous les temps.

On dit «potentiellement» et «peut-être», car Tetris, qui est le grand champion depuis longtemps, est la source d’un énorme débat. Personne ne sait exactement combien de copies de Tetris ont été vendues, ni même comment calculer le tout. Il est estimé que le jeu pourrait avoir vendu 170 millions de copies, mais d’autres estiment plus autour de 425 millions.

Minecraft pourrait donc avoir dépassé son rival, mais, peut-être pas. Peu importe, Minecraft continue à connaître un énorme succès avec plus des millions d’exemplaires vendus tous les ans.

Mojang a profité de la bonne nouvelle pour annoncer Minecraft Earth, un jeu mobile de réalité augmenté que les fans pourront tester cet été.

Le jeu Minecraft a été lancé officiellement en 2011, mais des versions de développement étaient accessibles depuis 2009. En 2014, Microsoft a acheté Mojang et Minecraft pour l’énorme somme de 2,5 milliards de dollars.