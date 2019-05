Poursuivi par la police, il change de look... et se fait arrêter quand même

Dans un scénario digne d’un film de fin de soirée, un homme de la Floride croyait avoir trouvé la solution miracle pour échapper aux policiers qui étaient à sa recherche: changer son apparence en se coupant les cheveux et la barbe.

Intercepté pour une raison inconnue par des agents du service de police du comté d’Okaloosa samedi, Isaac Woodard avait d’abord réussi à prendre la fuite à la course, en escaladant plusieurs clôtures du voisinage.

C’est à ce moment qu’il se serait taillé la chevelure et la barbe, question de camoufler son apparence, rapporte le Miami Herald.

L’illusion n’a toutefois pas fait long feu et les policiers ont finalement arrêté le suspect, et son nouveau look, environ trois heures plus tard... alors qu’il tentait encore de prendre ses jambes à son cou!

Selon le service de police floridien, l’homme de 20 ans aurait d’abord tenté de fuir puisqu’il craignait d’être arrêté pour un bris de probation.

Il a finalement été accusé d’introduction par effraction et d’avoir résisté à son arrestation.

Reste maintenant à voir si le suspect conservera son nouveau style capillaire à plus long terme...