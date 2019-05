Coupe Memorial : une première victoire pour les Huskies

Tyler Hinam a inscrit deux buts lundi soir, à Halifax, pour mener les Huskies de Rouyn-Noranda à un gain de 6 à 3 sur les Raiders de Price Albert au tournoi de la Coupe Memorial.

Il s’agit d’une première victoire pour les Huskies à Halifax, eux qui avaient été vaincus par le Storm de Guelph à leur premier match.

Hinam a inscrit le premier but du match en début de rencontre en plus de réussir celui de la victoire en fin de troisième période.

Félix Bibeau, Joël Teasdale et Noah Dobson ont chacun inscrit un but et une mention d’aide pour la formation québécoise.

Du côté des Raiders, Noah Gregor a amassé trois points, dont un but.

Samuel Harvey a repoussé 30 tirs devant la cage des Huskies. À l’autre bout de la patinoire, Ian Scott a cédé cinq fois sur 32 lancers.