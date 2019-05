Des Huskies derrière Jacob Neveu

Ignoré au cours des deux derniers repêchages de la LNH, l’attaquant des Raiders de Prince Albert, Brett Leason, pourrait bien repartir avec un chandail et une casquette au Rogers Arena en juin prochain. Pour son entraîneur, il n’y a pas de doute que Leason a toutes les qualités pour aider un club professionnel.

En fait, Marc Habscheid note une caractéristique spécifique à son poulain qui pourrait lui permettre de gravir les échelons de son sport.

« Parfois, je crois que tu as besoin d’être amoureux de ton sport, pas juste d’apprécier ça, a mentionné l’ancien joueur des Oilers, des North Stars et des Red Wings. Et Brett est un amoureux du hockey. Tu dois jouer pour l’amour du jeu. Si tu veux jouer dans la LNH et que tu ne fais qu’apprécier, tu n’as aucune chance. »

Saison de rêve

Après avoir connu des débuts bien modestes à Tri-City, amassant 10 points en 68 rencontres, le patineur de Calgary de 6 pi 4 po a pris le chemin de la petite municipalité de la Saskatchewan en retour d’un choix de troisième ronde en octobre 2017.

Il a néanmoins attendu la saison qui vient de se conclure pour exploser, récoltant 36 buts, 53 mentions d’aide et 89 points en 55 rencontres, bons pour le huitième rang des pointeurs de la Ligue de l’Ouest. À un certain moment, il trônait au sommet dans cette catégorie à travers le pays. Il a aussi fait partie d’Équipe Canada junior.

« Il est intelligent et il a trouvé un moyen de franchir une étape supplémentaire afin d’être plus rapide, a souligné le pilote saskatchewanais. C’est un gros bonhomme avec d’excellentes habiletés et de bonnes mains. Mais aujourd’hui, tout ce qui importe, c’est le coup de patin. C’est absolument une bonne transaction pour nous ! C’est une bonne leçon pour tout le monde. Si tu n’es pas repêché et que tu ne joues pas dans le programme d’excellence, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas réussir. »

Équipe différente

À l’instar des Huskies, leurs adversaires de ce soir, les champions de l’Ouest tenteront de savourer une première victoire en sol néo-écossais après deux jours de répit.