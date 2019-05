Du nouveau dans les spas au Québec

Cet été, quelques spas au Québec renouvellent leur expérience ou, encore, de nouveaux endroits voient le jour. Une virée s’impose pour les découvrir.

Förena Cité Thermale, Montérégie

Photo courtoisie

Un nouveau centre de thermothérapie verra le jour à Saint-Bruno-de-Montarville, en Montérégie. Inspirée de la culture scandinave, la Förena Cité Thermale se déploiera sur 60 000 mètres carrés à la base du mont Saint-Bruno, pour devenir l’une des plus grandes cités thermales au Canada.

Ce que nous savons pour l’instant, c’est que la cité offrira des espaces de thermothérapie, de massothérapie, des soins esthétiques et de restauration. On nous promet un environnement moderne et intime. Un hôtel s’ajoutera dans un deuxième temps. L’ouverture est prévue à la fin de l’été 2019.

Strøm spa nordique Sherbrooke, Estrie

Photo courtoisie

L’expérience « nordique et urbaine » du Strøm spa nordique de Sherbrooke sera bonifiée cet été. En plus des bains à remous en plein air, des bains tempérés et glacés, des saunas finlandais, du bain à vapeur, des chutes thermales, des massages et des soins corporels, on pourra se la couler douce sur une plage.

Dès l’arrivée des beaux jours, on s’allongera sur une chaise, face au lac des Nations, les deux pieds dans le sable. La plage pourra accueillir jusqu’à huit chaises longues et on retrouvera aussi des hamacs installés sur la rive pour contempler les plus beaux couchers de soleil.

Côté terrasse, des chaises de type lounge seront ajoutées sur la terrasse du Strøm. Que ce soit pour prendre une bouchée, un cocktail ou pour admirer la beauté des lieux, vous pourrez le faire dans ce nouvel espace extérieur.

Le Sainte-Hélène Auberge & Spa nordique, Centre-du-Québec

Photo courtoisie

Le Sainte-Hélène Auberge & Spa nordique inaugure sa première saison estivale ! Ouverte officiellement depuis novembre dernier, cette ancienne école de rang de Sainte-Hélène-de-Chester s’est métamorphosée en centre de villégiature en pleine nature, avec piscine et spas, sauna sec et hammam.

Loin du concept des stations thermales urbaines, le spa nordique s’étale sur 19 hectares de terrain en montagne, incluant un charmant petit lac et plusieurs sentiers de randonnée. On retrouve également une verrière entièrement dédiée à la relaxation. Un centre de soins, des chambres luxueuses, un bistro et un restaurant gastronomique viennent compléter l’expérience.

Le Nordique spa Stoneham, région de Québec

Photo courtoisie

Grande réouverture pour le Nordique spa Stoneham. Refait à neuf à la suite d’un important incendie, le spa propose depuis décembre dernier un espace de détente repensé : saunas finlandais, bains vapeur turcs de type hammam, douche multijets, cinq espaces de repos avec foyer au bois et un bistro santé.

En plus, deux nouveaux bassins d’eau chaude s’ajoutent aux bains à remous extérieurs, la chute d’eau, le bassin d’eau froide ainsi que l’espace de baignade dans la rivière Jacques-Cartier.

Strøm spa nordique Vieux-Québec, région de Québec

Photo courtoisie

Autre innovation du côté du Strøm : un nouvel établissement dans le Vieux-Québec ! Ce spa, ouvert depuis octobre dernier, en sera à son premier été. Tout comme les autres Strøm, ce centre offre l’expérience thermale globale, la massothérapie, les soins esthétiques et la gastronomie.

Cette nouvelle adresse se démarque surtout par son immense bain flottant au sel d’Epsom et sa magnifique piscine infinie avec vue panoramique sur le fleuve.