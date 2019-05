Hyun-Jin Ryu encensé par Russell Martin

Le lanceur Hyun-Jin Ryu semble invincible dernièrement au monticule et le Québécois Russell Martin est aux premières loges pour admirer les exploits de son coéquipier.

En blanchissant les Reds de Cincinnati pendant sept tours au bâton dimanche dans un gain de 8 à 3 des Dodgers de Los Angeles, Ryu a porté à 31 sa série de manches sans accorder un point, un sommet dans les majeures.

«Il est capable de trouver différentes façons de retirer le même gars, ce qui est très impressionnant», a dit Martin, qui était le receveur de Ryu dimanche, au quotidien Los Angeles Times.

«La plupart des gars ont quelques endroits où ils préfèrent lancer ou certains tirs qu’ils aiment envoyer dans des zones précises», a-t-il ajouté. «[Ryu], quant à lui, peut viser plusieurs zones différentes pendant le match. Il est donc extrêmement difficile d’avoir une bonne présence au bâton contre lui.»

«Il est imperturbable en ce moment», a pour sa part indiqué le gérant des Dodgers, Dave Roberts. «Il est en contrôle de tout son arsenal de lancers et il se débrouille bien contre les frappeurs gauchers et droitiers, en plus d’être capable d’envoyer sa balle rapide où il veut dans la zone des prises. C’est agréable d’observer un joueur qui est dans sa “zone”.»

Un peu de chance

En plus de livrer d’excellentes performances, un lanceur a besoin de l’aide de ses coéquipiers pour blanchir l’adversaire pendant 31 manches. C’est exactement ce qui est arrivé en première manche dimanche.

Ryu a concédé un simple à Nick Senzel et un but sur balles à Eugenio Suarez, mais Enrique Hernandez a mis fin à la manche en réussissant un double-jeu.

«Sans cela, qui sait ce qui serait arrivé», a reconnu l’artilleur de 32 ans. «Après ce double-jeu, j’ai gagné du rythme, ce qui m’a permis de passer facilement au travers des autres manches.»

La victoire de dimanche était la première de Ryu (6-1) à l’extérieur du Dodger Stadium cette saison.

«Il aime lancer à la maison, a reconnu Roberts. Toutefois, s’il contrôle sa balle rapide, il peut lancer n’importe où, même sur la lune.»

Si Ryu devient aussi efficace à l’extérieur qu’à domicile, les frappeurs adverses n’ont qu’à bien se tenir.

En congé lundi, les Dodgers entameront une courte série de deux rencontres au domicile des Rays de Tampa Bay, mardi.